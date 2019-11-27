Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 105.844,47 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
27.11.2019 18:28
Son güncelleme : 27.11.2019 18:28
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,40 ile taş,toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile metal, ana sanayi oldu.
Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Yarın, ABD'deki Şükran Günü dolayısıyla ABD borsasında işlem görülmeyeceğini ve yurt dışı piyasalarda işlem hacminin düşük kalabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:055,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7821
En Düşük
5,7499
18:056,3577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:05270,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,25
|Açılış
|: 270,63
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|23.405.475
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,61
|62.536.095
|% 14,85
|
|SANFM
|2,74
|8.674.728
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,24
|167.460.107
|% 13,44
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|UZERB
|1,61
|13.375
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.983.856
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.265.196
|% -6,15
|
|YUNSA
|7,36
|52.074.660
|% -6,12
|
|INTEM
|8,32
|24.778.884
|% -5,99
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|345.238.922
|% 0,41
|
|GARAN
|10,03
|344.371.767
|% 0,20
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|EKGYO
|1,47
|179.982.064
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,33
|251.228.833
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|KARSN
|1,40
|102.876.305
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4195
|7,4567
|% 0,41
|
|Frank
|5,7622
|5,7969
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5370
|1,5447
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-6,00
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|0,10
|