Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 106.903,68 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
29.11.2019 18:38
Son güncelleme : 29.11.2019 18:38
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,49 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,08 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile iletişim oldu.
Günü düşüşle kapatmasına karşın haftalık 0,30 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftalık bazdaki yükselişini üst üste 4 haftaya taşıdı. BIST 100 endeksi, böylece Nisan 2018'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, haftaya yurt içinde büyüme ve enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Euro
Bölgesi'nde büyüme, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 108.200 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
18:05106.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -222,50
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.564
18:055,7414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0191
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7391
18:056,3249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0221
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3187
18:05269,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,52
|Açılış
|: 269,56
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,74
BIST En Aktif Hisseler
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|AVTUR
|1,87
|37.526.520
|% 19,11
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|MTRYO
|2,99
|627.405
|% 15,00
|
|KSTUR
|17,35
|54.661
|% -8,78
|
|HUBVC
|13,81
|4.570.519
|% -8,48
|
|DOKTA
|30,68
|70.520
|% -7,03
|
|UMPAS
|0,45
|59.760
|% -6,25
|
|UTPYA
|4,47
|22.629.560
|% -5,89
|
|THYAO
|13,66
|1.326.786.277
|% -1,16
|
|GARAN
|10,10
|435.878.797
|% 0,10
|
|EREGL
|8,02
|383.253.423
|% 1,91
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|GSRAY
|1,88
|228.563.232
|% 2,73
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3959
|7,4330
|% -0,25
|
|Frank
|5,7167
|5,7511
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5270
|1,5347
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.462
|3,22
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|-3,73
|
|Yarım
|860
|882
|-1,80
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,55
|61,55
|-1,73
|
Seans Raporu
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17:57XU100
Endeks 106, 845 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 7, 014.00 milyon TL de
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17:56MEPET
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 992, 470 adet işlem
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17:55UTPYA
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 705, 150 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, BIMAS, PGSUS
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -324, 01 kaybederek (% -0.32 ) 102, 335