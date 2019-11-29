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Borsa günü düşüşle tamamladı

29.11.2019 18:38

Son güncelleme : 29.11.2019 18:38
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 106.903,68 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,49 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,08 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile iletişim oldu.

Günü düşüşle kapatmasına karşın haftalık  0,30 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftalık bazdaki yükselişini üst üste 4 haftaya taşıdı. BIST 100 endeksi, böylece Nisan 2018'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, haftaya yurt içinde büyüme ve enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi'nde büyüme, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 108.200 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05106.904
Değişim :  -0,21% |  -222,50
Açılış :  107.300  
Önceki Kapanış :  107.126  
En Yüksek
107.670 En Düşük
106.564
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLAS 0,78 123.246.915 % 20,00  
AVTUR 1,87 37.526.520 % 19,11  
BJKAS 2,91 305.758.555 % 15,48  
BSOKE 1,36 175.638.397 % 15,25  
MTRYO 2,99 627.405 % 15,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3959 7,4330 % -0,25  
Frank 5,7167 5,7511 % -0,44  
Riyal 1,5270 1,5347 % -0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.461 1.462 3,22  
Altın Gr. 270 270 -0,38  
Cumhuriyet 1.787 1.814 -3,00  
Tam 1.779 1.823 -3,73  
Yarım 860 882 -1,80  
Çeyrek 431 441 -0,90  
Gümüş.Ons 16,96 16,98 0,06  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,00  
B. Petrol 61,55 61,55 -1,73  
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