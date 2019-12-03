Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kaybıyla 106.789,87 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
03.12.2019 18:29
Son güncelleme : 03.12.2019 18:29
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.214,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,99 ile spor oldu.
Gün içinde, kasım ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması sonrası analistlerin güçlü direnç olarak nitelendirdiği 108.200 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamadı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400 konusunu tekrar gündeme getirmesinin ardından Borsa
İstanbul'da, son yarım saatte etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks, günü 106.789,87 puandan tamamladı.
Analistler, yarın dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haberlerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 puanın direnç, 106.400 ve 105.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.214,43
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
106.790
18:055,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0106
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7651
En Düşük
5,7308
18:056,3758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3914
En Düşük
6,3484
18:05273,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 3,47
|Açılış
|: 273,68
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
274,36
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|32.303.318
|% 19,99
|
|FONET
|5,56
|54.972.645
|% 19,83
|
|YUNSA
|10,40
|104.072.848
|% 19,54
|
|SMART
|8,31
|155.715.601
|% 17,04
|
|MAALT
|32,80
|18.589.579
|% 15,17
|
|SANKO
|7,63
|82.379.534
|% -7,85
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|IHLAS
|0,75
|61.220.439
|% -6,25
|
|BASCM
|2,50
|3.911
|% -4,21
|
|BTCIM
|3,48
|7.471.181
|% -3,87
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,11
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% -2,37
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 3,60
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% -2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4549
|7,4923
|% 0,56
|
|Frank
|5,8045
|5,8395
|% 0,59
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|15,91
|
|Altın Gr.
|273
|273
|2,95
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|0,05
|
|B. Petrol
|60,38
|60,38
|-0,54
|
Seans Raporu
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-
17:59XU100
Endeks 107, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 10, 614.00 milyon TL de
-
17:58IHLAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 0.77 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 897, 128 adet işlem
-
17:57BJKAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 880, 128 adet işlem
-
17:55BJKAS
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 128, 281 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, DOHOL, TTKOM