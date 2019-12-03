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Borsa günü düşüşle tamamladı

03.12.2019 18:29

Son güncelleme : 03.12.2019 18:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kaybıyla 106.789,87 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.214,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,99 ile spor oldu.

Gün içinde, kasım ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması sonrası analistlerin güçlü direnç olarak nitelendirdiği 108.200 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400 konusunu tekrar gündeme getirmesinin ardından Borsa İstanbul'da, son yarım saatte etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks, günü 106.789,87 puandan tamamladı.

Analistler, yarın dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haberlerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 puanın direnç, 106.400 ve 105.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05106.790
Değişim :  -1,12% |  -1.214,43
Açılış :  107.873  
Önceki Kapanış :  108.004  
En Yüksek
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106.790
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 19,45 32.303.318 % 19,99  
FONET 5,56 54.972.645 % 19,83  
YUNSA 10,40 104.072.848 % 19,54  
SMART 8,31 155.715.601 % 17,04  
MAALT 32,80 18.589.579 % 15,17  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4549 7,4923 % 0,56  
Frank 5,8045 5,8395 % 0,59  
Riyal 1,5290 1,5367 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 15,91  
Altın Gr. 273 273 2,95  
Cumhuriyet 1.805 1.833 16,00  
Tam 1.797 1.842 17,08  
Yarım 869 891 8,26  
Çeyrek 436 445 4,13  
Gümüş.Ons 17,15 17,17 0,26  
Gümüş Gr. 3,17 3,17 0,05  
B. Petrol 60,38 60,38 -0,54  
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