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Borsa günü düşüşle tamamladı

09.12.2019 18:25

Son güncelleme : 09.12.2019 18:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybıyla 108.786,06 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile taş, toprak en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile bilişim oldu.

Gün içinde yükselerek 109.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 108.500-109.000 bandında dengelendi.

Analistler, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'yla hareketlenecek gündeme kadar piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini belirtti.

Yarın yurt dışında Çin'de enflasyon verisi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05108.786
Değişim :  -0,08% |  -83,08
Açılış :  108.896  
Önceki Kapanış :  108.869  
En Yüksek
109.125 En Düşük
108.139
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 6,90 246.252.128 % 20,00  
PAPIL 6,33 52.065.060 % 19,89  
ASLAN 45,26 64.974.634 % 19,67  
RYGYO 3,50 22.139.045 % 14,38  
CEMAS 1,60 270.966.299 % 14,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6107 7,6489 % 0,38  
Frank 5,8441 5,8793 % 0,37  
Riyal 1,5437 1,5514 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 1,13  
Altın Gr. 273 273 1,25  
Cumhuriyet 1.811 1.839 10,00  
Tam 1.802 1.847 9,21  
Yarım 871 894 4,45  
Çeyrek 437 447 2,23  
Gümüş.Ons 16,60 16,64 0,03  
Gümüş Gr. 3,10 3,11 0,02  
B. Petrol 64,14 64,14 -0,25  
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