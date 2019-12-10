GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü düşüşle tamamladı

10.12.2019 18:20

Son güncelleme : 10.12.2019 18:20
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybıyla 108.011,45 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 774,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 3,12 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Fed'in yılın son toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000  ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00108.166
Değişim :  -0,57% |  -620,24
Açılış :  108.912  
Önceki Kapanış :  108.786  
En Yüksek
109.378 En Düşük
107.618
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYGYO 4,20 36.374.606 % 20,00  
HATEK 6,98 23.913.315 % 19,93  
RYSAS 3,19 36.750.989 % 19,92  
PAPIL 7,59 161.402.649 % 19,91  
AGYO 1,99 25.810.840 % 17,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6166 7,6548 % 0,01  
Frank 5,8558 5,8911 % -0,03  
Riyal 1,5418 1,5495 % -0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.464 1.464 3,26  
Altın Gr. 273 273 0,51  
Cumhuriyet 1.817 1.844 5,00  
Tam 1.807 1.853 5,13  
Yarım 874 896 2,48  
Çeyrek 438 448 1,24  
Gümüş.Ons 16,60 16,65 0,03  
Gümüş Gr. 3,10 3,11 0,01  
B. Petrol 64,19 64,19 -0,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru