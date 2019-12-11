Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybıyla 107.921,68 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
11.12.2019 18:33
Son güncelleme : 11.12.2019 18:33
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,77 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,71 ile spor oldu.
Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.
Fed'in bugün faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para
politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.
Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0064
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4559
En Düşük
6,4280
18:05274,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,88
|Açılış
|: 274,31
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,71
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6354
|7,6737
|% 0,01
|
|Frank
|5,8718
|5,9071
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5456
|1,5534
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,38
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,93
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,77
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,23
|