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Borsa günü düşüşle tamamladı

11.12.2019 18:33

Son güncelleme : 11.12.2019 18:33
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybıyla 107.921,68 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,77 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde  2,71 ile spor oldu.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in bugün faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.






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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 3,78 18.929.796 % 20,00  
PRKAB 2,71 27.247.500 % 19,91  
ETYAT 1,40 22.982.567 % 14,75  
MAALT 60,65 28.570.799 % 13,36  
PSDTC 8,32 11.423.302 % 12,89  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6354 7,6737 % 0,01  
Frank 5,8718 5,9071 % -0,07  
Riyal 1,5456 1,5534 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.468 1.468 3,38  
Altın Gr. 274 274 0,93  
Cumhuriyet 1.816 1.844 0,00  
Tam 1.809 1.854 1,37  
Yarım 874 897 0,67  
Çeyrek 438 448 0,33  
Gümüş.Ons 16,74 16,77 0,08  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,01  
B. Petrol 64,11 64,11 -0,23  
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