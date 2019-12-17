Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 111.073,69 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
17.12.2019 18:23
Son güncelleme : 17.12.2019 18:23
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,52 ile spor oldu.
Artan küresel risk iştahının pozitif etkisiyle 112.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle 111.000 sınırına geriledi.
Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Euro
Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin üzerinde yeni hedeflerin 112.500 ve 113.400 seviyeleri olacağını,110.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.
18:05111.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,82
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
110.937
18:055,8851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0371
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8894
En Düşük
5,8441
18:056,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
18:05279,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,58
|Açılış
|: 279,23
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|5,14
|12.755.911
|% 19,81
|
|IEYHO
|0,55
|133.789.622
|% 19,57
|
|FLAP
|4,94
|235.608.956
|% 15,42
|
|BURVA
|7,13
|7.503.174
|% 15,00
|
|MTRYO
|5,26
|12.078.981
|% 14,85
|
|ATAGY
|4,52
|9.444.898
|% -14,72
|
|TSPOR
|2,45
|251.906.290
|% -11,55
|
|NIBAS
|6,13
|835.887
|% -9,85
|
|HUBVC
|13,48
|39.719.513
|% -9,47
|
|FORMT
|2,98
|328.408
|% -9,15
|
|THYAO
|13,90
|1.472.438.780
|% -0,79
|
|TUPRS
|124,50
|644.138.129
|% 2,38
|
|GUSGR
|2,55
|610.893.735
|% 4,94
|
|ASELS
|19,46
|387.235.021
|% -0,36
|
|SISE
|5,11
|368.871.906
|% 0,39
|
|IEYHO
|0,55
|133.789.622
|% 19,57
|
|GUSGR
|2,55
|610.893.735
|% 4,94
|
|CEMAS
|1,65
|230.496.298
|% 8,55
|
|KRDMD
|2,49
|284.826.387
|% -1,58
|
|ALBRK
|1,34
|147.828.272
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7250
|7,7638
|% -0,72
|
|Frank
|5,9721
|6,0081
|% 0,73
|
|Riyal
|1,5641
|1,5719
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,75
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,96
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,78
|65,78
|0,44
|