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Borsa günü düşüşle tamamladı

17.12.2019 18:23

Son güncelleme : 17.12.2019 18:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 111.073,69 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,52 ile spor oldu.

Artan küresel risk iştahının pozitif etkisiyle 112.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle 111.000 sınırına geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin üzerinde yeni hedeflerin 112.500 ve 113.400 seviyeleri olacağını,110.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05111.074
Değişim :  -0,05% |  -51,82
Açılış :  111.495  
Önceki Kapanış :  111.126  
En Yüksek
111.956 En Düşük
110.937
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZMDC 5,14 12.755.911 % 19,81  
IEYHO 0,55 133.789.622 % 19,57  
FLAP 4,94 235.608.956 % 15,42  
BURVA 7,13 7.503.174 % 15,00  
MTRYO 5,26 12.078.981 % 14,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7250 7,7638 % -0,72  
Frank 5,9721 6,0081 % 0,73  
Riyal 1,5641 1,5719 % 0,60  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 -0,75  
Altın Gr. 280 280 1,96  
Cumhuriyet 1.849 1.877 9,00  
Tam 1.841 1.887 8,68  
Yarım 890 913 4,20  
Çeyrek 446 456 2,10  
Gümüş.Ons 17,00 17,04 -0,03  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,02  
B. Petrol 65,78 65,78 0,44  
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