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Borsa günü düşüşle tamamladı

18.12.2019 18:26

Son güncelleme : 18.12.2019 18:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 110.574,68 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 499,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,77  değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile taş, toprak oldu.

Analistler,  ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin piyasaları negatif etkilediğini bildirdi.

Döviz kurlarındaki artışa karşın uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) gerilemeye devam ederek, Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyelere indiğini kaydeden analistler, bu görünümün orta vadede risk  fiyatlamaların güçlü olmadığına işaret ettiğini, dalgalanmaların kısa vadeli  olabileceğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin, yurt dışında ise İngiltere  Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı olmak üzere  veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.575
Değişim :  -0,45% |  -499,01
Açılış :  110.563  
Önceki Kapanış :  111.074  
En Yüksek
110.848 En Düşük
110.106
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 69,15 4.449.657 % 14,96  
SANFM 4,63 11.174.007 % 14,89  
MTRYO 6,04 11.242.364 % 14,83  
IEYHO 0,62 325.954.694 % 12,73  
MAALT 60,00 15.681.337 % 12,46  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7162 7,7549 % 0,17  
Frank 6,0081 6,0443 % 0,50  
Riyal 1,5731 1,5810 % 0,52  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 -0,87  
Altın Gr. 280 280 1,01  
Cumhuriyet 1.856 1.884 7,00  
Tam 1.849 1.895 7,70  
Yarım 893 917 3,72  
Çeyrek 448 458 1,86  
Gümüş.Ons 16,94 16,99 -0,04  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,01  
B. Petrol 65,69 65,69 -0,41  
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