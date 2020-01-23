Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 122.540,22 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
23.01.2020 18:20
Son güncelleme : 23.01.2020 18:20
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 206,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 azalırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,11 ile orman kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile ulaştırma oldu.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgını ile ilgili haberlerin de takip edileceğini belirterek, ülkede ayrıca yeni yıl tatili nedeniyle piyasaların kapalı olacağını ifade etti.
Yarın yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.
18:00122.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -208,03
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.188
18:005,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9405
En Düşük
5,9034
18:006,5655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5855
En Düşük
6,5526
18:00298,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,42
|Açılış
|: 298,17
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
298,77
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.776.516
|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.175.857
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.171.645
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.918.015
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KENT
|207,80
|13.775.829
|% -6,77
|
|KLNMA
|45,76
|69.653.625
|% -6,76
|
|THYAO
|14,26
|2.117.744.333
|% -3,13
|
|GARAN
|12,11
|631.449.732
|% -0,49
|
|HALKB
|6,99
|527.303.130
|% -1,13
|
|PETKM
|4,05
|494.875.901
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|479.083.012
|% -1,97
|
|KRSTL
|1,90
|465.599.648
|% 11,76
|
|ADESE
|2,31
|381.207.733
|% 19,69
|
|EKGYO
|1,66
|299.329.657
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,99
|479.083.012
|% -1,97
|
|THYAO
|14,26
|2.117.744.333
|% -3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7595
|7,7984
|% 0,08
|
|Frank
|6,1073
|6,1441
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5774
|1,5853
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|1,54
|
|Altın Gr.
|298
|298
|1,74
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|61,42
|61,42
|-1,79
|
Seans Raporu
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