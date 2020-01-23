GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü düşüşle tamamladı

23.01.2020 18:20

Son güncelleme : 23.01.2020 18:20
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 122.540,22 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 206,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,32  azalırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,11 ile orman  kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgını ile ilgili haberlerin de takip edileceğini belirterek, ülkede  ayrıca yeni yıl tatili nedeniyle piyasaların kapalı olacağını ifade etti.

Yarın yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00122.539
Değişim :  -0,17% |  -208,03
Açılış :  122.392  
Önceki Kapanış :  122.747  
En Yüksek
123.457 En Düşük
122.188
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 3,96 38.776.516 % 20,00  
HUBVC 44,56 60.175.857 % 19,98  
NATEN 19,53 209.171.645 % 19,96  
ULUSE 31,76 4.962.051 % 19,94  
SILVR 3,19 35.918.015 % 19,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7595 7,7984 % 0,08  
Frank 6,1073 6,1441 % 0,26  
Riyal 1,5774 1,5853 % 0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.561 1,54  
Altın Gr. 298 298 1,74  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,09  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,00  
B. Petrol 61,42 61,42 -1,79  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru