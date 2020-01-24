Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 122.141,75 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
24.01.2020 18:40
Son güncelleme : 24.01.2020 18:40
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 398,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,2 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,57 ile orman kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, günün düşüşle tamamlamasına karşın, endeks haftalık bazdaki yükseliş rallisini 12 haftaya çıkardı.
Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı bu yılın ilk Enflasyon Raporu, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 119.700 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -398,47
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.761
18:055,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0075
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
18:056,5549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0117
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5483
18:05300,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,09
|Açılış
|: 300,33
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
300,34
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.470.293
|% -14,98
|
|BURVA
|21,26
|496.694
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|241.240
|% -9,95
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 2,11
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7660
|7,8049
|% 0,01
|
|Frank
|6,1056
|6,1424
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5803
|1,5883
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|10,46
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,53
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|61,18
|61,18
|-0,86
|