Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 122.619,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa günü rekorla tamamladı
20.01.2020 18:26
Son güncelleme : 20.01.2020 18:26
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.145,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira
ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,91 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile spor oldu.
Güne alıcılı başlayan Borsa
İstanbul'da, olumlu seyreden küresel risk iştahına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,122.925,97 puanla tarihi zirvesini görürken, kapanış rekorunu 122.619,77 puana taşıdı.
Analistler, yarın Japonya Merkez Bankası faiz kararı ve Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu,119.400 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.
18:05122.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.145,02
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
18:055,9194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0312
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9194
En Düşük
5,8870
18:056,5639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0323
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
18:05296,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 1,97
|Açılış
|: 296,83
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|64.296.731
|% 20,00
|
|RYGYO
|7,57
|30.620.704
|% 19,97
|
|ISGSY
|4,87
|237.906.433
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|42.606.314
|% 19,92
|
|HUBVC
|29,74
|34.449.092
|% 17,18
|
|DAGHL
|4,67
|25.384.737
|% -14,94
|
|ALYAG
|0,55
|923.175
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|220.591
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,49
|112.741.219
|% -8,64
|
|BMELK
|1,58
|666.936
|% -7,60
|
|THYAO
|15,08
|1.468.637.243
|% 0,33
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,03
|543.735.333
|% 1,34
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|MNDRS
|1,38
|292.648.446
|% -7,38
|
|ISGYO
|1,88
|341.321.862
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6620
|7,7004
|% 0,27
|
|Frank
|6,0825
|6,1192
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5727
|1,5806
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|3,01
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,01
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,59
|