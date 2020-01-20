GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü rekorla tamamladı

20.01.2020 18:26

Son güncelleme : 20.01.2020 18:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 122.619,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.145,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,91 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile spor oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, olumlu seyreden küresel risk iştahına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,122.925,97 puanla tarihi zirvesini görürken, kapanış rekorunu 122.619,77 puana taşıdı.

Analistler, yarın Japonya Merkez Bankası faiz kararı ve Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu,119.400 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05122.620
Değişim :  0,94% |  1.145,02
Açılış :  121.879  
Önceki Kapanış :  121.475  
En Yüksek
122.926 En Düşük
121.879
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 5,88 64.296.731 % 20,00  
RYGYO 7,57 30.620.704 % 19,97  
ISGSY 4,87 237.906.433 % 19,95  
RYSAS 8,85 42.606.314 % 19,92  
HUBVC 29,74 34.449.092 % 17,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6620 7,7004 % 0,27  
Frank 6,0825 6,1192 % 0,37  
Riyal 1,5727 1,5806 % 0,51  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.560 3,01  
Altın Gr. 297 297 2,01  
Cumhuriyet 1.964 1.993 20,00  
Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,04  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 65,44 65,44 0,59  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru