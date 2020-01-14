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Borsa günü tarihi rekorla tamamladı

14.01.2020 18:24

Son güncelleme : 14.01.2020 18:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 121.423,34 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile  tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkisiyle 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 121.504,39 puanı gördü.

Analistler, Türkiye'nin makroekonomik verilerinde gözlemlenen iyileşmeye paralel küresel ekonomide azalan risk algısının pay piyasalarının rekor seviyelere yükselmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532,00 puanın direnç, 119.400 ve  117.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05121.423
Değişim :  0,98% |  1.174,31
Açılış :  120.393  
Önceki Kapanış :  120.249  
En Yüksek
121.504 En Düşük
119.575
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NATEN 15,93 189.211.195 % 19,95  
ALKA 6,76 15.229.676 % 19,86  
TKNSA 6,35 584.553.818 % 18,03  
BURVA 15,50 1.373.080 % 14,73  
BRKSN 3,13 10.675.431 % 13,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6236 7,6619 % 0,35  
Frank 6,0491 6,0855 % 0,56  
Riyal 1,5633 1,5711 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.545 1.545 -3,64  
Altın Gr. 292 292 0,14  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.925 1.973 -9,48  
Yarım 930 954 -4,59  
Çeyrek 467 477 -2,29  
Gümüş.Ons 17,81 17,85 -0,16  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,02  
B. Petrol 64,69 64,69 0,49  
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