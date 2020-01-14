Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 121.423,34 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa günü tarihi rekorla tamamladı
14.01.2020 18:24
Son güncelleme : 14.01.2020 18:24
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile spor oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tahvil
faizlerindeki düşüşün pozitif etkisiyle 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 121.504,39 puanı gördü.
Analistler, Türkiye'nin makroekonomik verilerinde gözlemlenen iyileşmeye paralel küresel ekonomide azalan risk algısının pay piyasalarının rekor seviyelere yükselmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.
Yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Euro
Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532,00 puanın direnç, 119.400 ve 117.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05121.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.174,31
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.504
En Düşük
119.575
18:055,8848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0218
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
18:056,5436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
18:05292,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,23
|Açılış
|: 292,32
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.211.195
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.229.676
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,35
|584.553.818
|% 18,03
|
|BURVA
|15,50
|1.373.080
|% 14,73
|
|BRKSN
|3,13
|10.675.431
|% 13,82
|
|GLBMD
|2,22
|544.701
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|17.995
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.007.046
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|219.681
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,77
|89.970.776
|% -6,45
|
|THYAO
|14,82
|2.462.378.272
|% -0,13
|
|KRDMD
|3,11
|1.071.776.118
|% 4,71
|
|PETKM
|4,14
|984.521.951
|% 1,22
|
|HALKB
|6,74
|714.905.396
|% 2,12
|
|ASELS
|23,28
|622.207.901
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,11
|1.071.776.118
|% 4,71
|
|PETKM
|4,14
|984.521.951
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,58
|354.697.462
|% 0,00
|
|THYAO
|14,82
|2.462.378.272
|% -0,13
|
|AVOD
|2,01
|292.373.883
|% 6,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6236
|7,6619
|% 0,35
|
|Frank
|6,0491
|6,0855
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5633
|1,5711
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.545
|1.545
|-3,64
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|0,49
|
Seans Raporu
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, BALAT
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17:58
GARFA, KORDS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ALCAR, INFO, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 124 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem