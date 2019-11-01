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Borsa günü yatay tamamladı

01.11.2019 18:23

Son güncelleme : 01.11.2019 18:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 98.462,73 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile ulaştırma oldu.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret verileri ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinde 98.500 desteğinin kırılması ile düşüşün ivme kazandığını belirterek, 97.200  seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.463
Değişim :  -0,01% |  -5,79
Açılış :  98.690  
Önceki Kapanış :  98.469  
En Yüksek
98.814 En Düşük
97.679
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MSGYO 1,70 60.233.594 % 15,65  
ISKUR 150.000,00 150.000 % 14,07  
BERA 3,18 162.554.084 % 13,57  
ANELE 2,25 47.437.126 % 12,50  
KLMSN 14,46 54.638.208 % 10,21  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3662 7,4031 % -0,10  
Frank 5,7515 5,7862 % -0,31  
Riyal 1,5162 1,5238 % -0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.509 1.509 -4,27  
Altın Gr. 277 277 -0,51  
Cumhuriyet 1.841 1.869 -2,00  
Tam 1.833 1.878 -1,52  
Yarım 886 909 -0,73  
Çeyrek 444 454 -0,37  
Gümüş.Ons 18,01 18,03 -0,08  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 -0,01  
B. Petrol 60,87 60,87 1,25  
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