Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 98.462,73 puandan tamamladı.
Borsa günü yatay tamamladı
01.11.2019 18:23
Son güncelleme : 01.11.2019 18:23
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile ulaştırma oldu.
Analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.
Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret verileri ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinde 98.500 desteğinin kırılması ile düşüşün ivme kazandığını belirterek, 97.200 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
18:05276,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,94
|Açılış
|: 276,99
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.233.594
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.554.084
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.437.126
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.638.208
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.783.656
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.627.345
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.766.593
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.082.371
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|644.834.749
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|332.861.423
|% 3,44
|
|FENER
|16,65
|273.655.262
|% 4,72
|
|BERA
|3,18
|162.554.084
|% 13,57
|
|PGSUS
|63,65
|125.578.301
|% -3,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3662
|7,4031
|% -0,10
|
|Frank
|5,7515
|5,7862
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5162
|1,5238
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.509
|-4,27
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,03
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,87
|60,87
|1,25
|
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