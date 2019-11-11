Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 103.118,48 puandan tamamladı.
Borsa günü yatay tamamladı
11.11.2019 18:20
Son güncelleme : 11.11.2019 18:20
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 azalırken, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,15 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile ticaret oldu.
Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine yarın ABD'ye gideceğini anımsatarak, bu ziyaretten gelecek haber akışı ve açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olacağını bildirdi.
Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin direnç, 102.500 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 20 milyon dolar
fazla vermesini bekliyor.
18:00103.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 72,02
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
18:005,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0131
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
18:006,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
18:00271,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,75
|Açılış
|: 271,13
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.747.302
|% 19,94
|
|ISBTR
|22.310,00
|816.392
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|8.351.445
|% 14,95
|
|KFEIN
|8,41
|133.808.831
|% 12,73
|
|DGATE
|7,05
|115.706.031
|% 12,26
|
|KLNMA
|46,38
|4.603.730
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,62
|4.175.449
|% -10,84
|
|YESIL
|12,86
|17.423.713
|% -6,88
|
|MNDRS
|0,86
|33.810.966
|% -6,52
|
|FONET
|3,21
|17.117.158
|% -5,03
|
|THYAO
|12,97
|1.396.167.409
|% 1,33
|
|PETKM
|3,67
|427.570.463
|% -1,61
|
|ASELS
|18,77
|397.767.331
|% -0,74
|
|SMART
|3,60
|374.585.374
|% 10,77
|
|GARAN
|9,78
|372.431.192
|% -0,10
|
|PETKM
|3,67
|427.570.463
|% -1,61
|
|THYAO
|12,97
|1.396.167.409
|% 1,33
|
|SMART
|3,60
|374.585.374
|% 10,77
|
|KRDMD
|2,29
|189.542.993
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,27
|72.197.862
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4208
|7,4580
|% 1,02
|
|Frank
|5,7929
|5,8278
|% 0,68
|
|Riyal
|1,5364
|1,5441
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|0,29
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,95
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|62,19
|62,19
|-0,32
|
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