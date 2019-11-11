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Borsa günü yatay tamamladı

11.11.2019 18:20

Son güncelleme : 11.11.2019 18:20
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 103.118,48 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 azalırken,  holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,15 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,33  ile ticaret oldu.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine yarın ABD'ye gideceğini anımsatarak, bu ziyaretten  gelecek haber akışı ve açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olacağını bildirdi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin direnç,  102.500 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 20 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,73 5.747.302 % 19,94  
ISBTR 22.310,00 816.392 % 15,00  
OLMIP 4,92 8.351.445 % 14,95  
KFEIN 8,41 133.808.831 % 12,73  
DGATE 7,05 115.706.031 % 12,26  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4208 7,4580 % 1,02  
Frank 5,7929 5,8278 % 0,68  
Riyal 1,5364 1,5441 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.459 1.459 0,29  
Altın Gr. 271 271 0,95  
Cumhuriyet 1.803 1.831 5,00  
Tam 1.794 1.839 3,69  
Yarım 867 890 1,79  
Çeyrek 435 445 0,89  
Gümüş.Ons 16,86 16,89 0,06  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,02  
B. Petrol 62,19 62,19 -0,32  
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