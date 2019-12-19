Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kazancıyla 110.599,43 puandan tamamladı.
Borsa günü yatay tamamladı
19.12.2019 18:27
Son güncelleme : 19.12.2019 18:27
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile sigorta oldu.
Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
18:05110.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,75
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
18:055,9404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9428
En Düşük
5,9006
18:056,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
18:05281,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,61
|Açılış
|: 281,86
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,12
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.603.830
|% 15,00
|
|KRSTL
|1,75
|580.968.129
|% 12,90
|
|EUKYO
|2,06
|8.255.203
|% 10,16
|
|HALKS
|2,20
|488.514
|% 10,00
|
|DARDL
|3,08
|345.135
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,29
|141.247.848
|% -9,13
|
|KERVN
|0,53
|888.278
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|8.111.272
|% -7,89
|
|AVTUR
|1,77
|14.360.825
|% -7,81
|
|ATSYH
|0,86
|11.717
|% -7,53
|
|THYAO
|13,76
|757.312.256
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,75
|580.968.129
|% 12,90
|
|VESTL
|13,35
|315.628.148
|% 3,17
|
|ASELS
|19,20
|289.193.863
|% -0,10
|
|KRDMD
|2,56
|285.460.391
|% 2,81
|
|KRSTL
|1,75
|580.968.129
|% 12,90
|
|IEYHO
|0,59
|84.059.153
|% -4,84
|
|EKGYO
|1,43
|180.274.271
|% -2,05
|
|KRDMD
|2,56
|285.460.391
|% 2,81
|
|GSRAY
|2,42
|170.836.753
|% 3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7141
|7,7528
|% -0,23
|
|Frank
|6,0442
|6,0806
|% 0,35
|
|Riyal
|1,5784
|1,5863
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,96
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,65
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,00
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|0,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59VKING
Yüzde 4.47 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 471 adet işlem
-
17:58DERAS
Yüzde 7.43 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 324, 719 adet işlem
-
17:56TIRE
Yüzde 4.11 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 933, 754 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 36 artarak (% 0.10 ) 105, 400
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, DARDL, OYLUM, HALKS, EGCYO