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Borsa günü yatay tamamladı

27.12.2019 18:26

Son güncelleme : 27.12.2019 18:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 113.683,61 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,28 ile spor oldu.

Analistler, devam eden küresel risk iştahının, BIST 100 endeksinin yükselişini desteklediğini belirterek gelecek hafta yılbaşı tatili nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Haftaya, yurt içinde enflasyon, ekonomik güven endeksi, dış ticaret istatistikleri yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan 115.000 ve 115.500 seviyelerinin direnç, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05113.684
Değişim :  0,03% |  30,59
Açılış :  114.036  
Önceki Kapanış :  113.653  
En Yüksek
114.291 En Düşük
113.381
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 180,30 15.028.855 % 14,99  
INFO 6,99 253.355 % 14,97  
ISGYO 1,54 456.821.929 % 13,24  
HDFGS 2,49 126.507.500 % 12,16  
CMBTN 42,10 4.394.891 % 11,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7863 7,8253 % 1,23  
Frank 6,0840 6,1207 % 1,06  
Riyal 1,5831 1,5910 % 0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.512 0,43  
Altın Gr. 289 290 1,24  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,94 17,97 0,03  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 67,67 67,67 -0,24  
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