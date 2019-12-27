Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kazancıyla 113.683,61 puandan tamamladı.
Borsa günü yatay tamamladı
27.12.2019 18:26
Son güncelleme : 27.12.2019 18:26
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,28 ile spor oldu.
Analistler, devam eden küresel risk iştahının, BIST 100 endeksinin yükselişini desteklediğini belirterek gelecek hafta yılbaşı tatili nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.
Haftaya, yurt içinde enflasyon, ekonomik güven endeksi, dış ticaret istatistikleri yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan 115.000 ve 115.500 seviyelerinin direnç, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,59
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
18:055,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0273
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
18:056,6588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0661
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6588
En Düşük
6,5741
18:05289,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,24
|Açılış
|: 289,56
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|INFO
|6,99
|253.355
|% 14,97
|
|ISGYO
|1,54
|456.821.929
|% 13,24
|
|HDFGS
|2,49
|126.507.500
|% 12,16
|
|CMBTN
|42,10
|4.394.891
|% 11,20
|
|FMIZP
|45,52
|37.356.965
|% -15,07
|
|QNBFB
|36,78
|87.924.112
|% -14,94
|
|SMART
|10,14
|204.526.274
|% -10,66
|
|KSTUR
|23,06
|28.238
|% -9,57
|
|EGCYO
|0,38
|225.806
|% -9,52
|
|ALBRK
|1,52
|1.110.273.733
|% 5,56
|
|ISFIN
|3,96
|825.192.063
|% 0,25
|
|THYAO
|13,96
|548.784.574
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,54
|456.821.929
|% 13,24
|
|KRDMD
|2,62
|334.611.713
|% 3,15
|
|ALBRK
|1,52
|1.110.273.733
|% 5,56
|
|ISGYO
|1,54
|456.821.929
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,96
|825.192.063
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,87
|135.937.453
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,62
|334.611.713
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7863
|7,8253
|% 1,23
|
|Frank
|6,0840
|6,1207
|% 1,06
|
|Riyal
|1,5831
|1,5910
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|0,43
|
|Altın Gr.
|289
|290
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,24
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
-
17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
-
17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de