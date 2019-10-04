GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

04.10.2019 18:26

Son güncelleme : 04.10.2019 18:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,66 değer kazancıyla 103.463,52 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 679,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,23 değer kazanırken, holding endeksi değişmedi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,31 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki pozitif seyre paralel olarak gün içinde yükselişini sürdürdü ve 103.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da enflasyon başta olmak  üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.




BIST USD EURO ALTIN
18:05103.464
Değişim :  0,66% |  679,19
Açılış :  102.784  
Önceki Kapanış :  102.784  
En Yüksek
103.875 En Düşük
102.784
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru