Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,66 değer kazancıyla 103.463,52 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
04.10.2019 18:26
Son güncelleme : 04.10.2019 18:26
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 679,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 1,23 değer kazanırken, holding endeksi değişmedi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,31 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile ticaret oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki pozitif seyre paralel olarak gün içinde yükselişini sürdürdü ve 103.500 puanın altında dengelendi.
Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, ABD Merkez Bankası
(Fed) toplantı tutanakları, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da enflasyon
başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05276,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,42
|Açılış
|: 276,05
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71