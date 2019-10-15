Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazancıyla 95.257,61 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
15.10.2019 18:25
Son güncelleme : 15.10.2019 18:25
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.276,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 2,59 ve holding endeksi yüzde 1,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,44 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,23 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı olarak çıkabileceğine dair haberler ve ABD'de şirket
bilançolarının iyi gelmesiyle artan küresel risk
iştahının pozitif etkisiyle alıcılı bir seyir izledi.
Analistler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin piyasalar tarafından izlendiğini ifade etti.
Yarın, yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi
borcu ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Euro
Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve ABD Merkez Bankası
Bej kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.276,22
|Açılış
|: 95.593
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|Önceki Kapanış
|: 93.981
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95.873
En Düşük
94.790
18:055,8861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0408
|Açılış
|: 5,8950
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|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,4988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0408
|Açılış
|: 6,4800
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|Önceki Kapanış
|: 6,5400
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En Düşük
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18:05280,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
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|Açılış
|: 280,30
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|Önceki Kapanış
|: 284,54
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285,04
En Düşük
279,87