Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kazancıyla 97.886,36 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
22.10.2019 18:25
Son güncelleme : 22.10.2019 18:25
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 562,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile menkul kıymet, yatırım
ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,79 ile taş,toprak oldu.
BIST 100 endeksi, devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle artan risk iştahı ve dünya borsalarındaki yükselişlerle beraber, gün boyunca pozitif bir seyir izledi.
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
18:055,8106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0477
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,7980
18:056,4747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0588
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4623
18:05278,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,39
|Açılış
|: 278,22
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
277,99