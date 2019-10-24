Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kazancıyla 100.345,64 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
24.10.2019 18:24
Son güncelleme : 24.10.2019 18:24
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 560,48 puan artarken toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık
endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,68 ile ulaştırma oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 14'e çekmesinin ardından 101.238,80 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 100.000 - 100.500 bandında dengelendi.
Analistler, TCMB'nin faiz
kararının ardından dolar/TL'de sakin bir seyir izlendiğini belirterek, tahvil
faizindeki düşüşe dikkati çekti. Tahvil-bono piyasasında Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası düşüşe geçen gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,27 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyesini gördü.
18:05100.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 560,48
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.239
En Düşük
100.052
18:055,7616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0274
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7794
En Düşük
5,7300
18:056,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4355
En Düşük
6,3791
18:05277,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 2,87
|Açılış
|: 277,99
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
278,75
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|7.099.733
|% 19,96
|
|GEDIK
|5,18
|8.278.739
|% 19,91
|
|IHEVA
|1,99
|28.919.995
|% 19,88
|
|QNBFL
|32,56
|609.745
|% 15,05
|
|IHLGM
|0,79
|298.700.024
|% -10,23
|
|EGCYH
|0,10
|16.473
|% -9,09
|
|TKURU
|11,36
|1.840.240
|% -7,72
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|ADNAC
|1,89
|6.833.247
|% -5,03
|
|THYAO
|11,83
|1.338.599.376
|% -0,59
|
|GARAN
|9,71
|666.508.386
|% 1,15
|
|AKBNK
|7,19
|652.153.176
|% -0,14
|
|ASELS
|18,15
|379.506.526
|% -0,06
|
|IHLGM
|0,79
|298.700.024
|% -10,23
|
|IHLGM
|0,79
|298.700.024
|% -10,23
|
|KRDMD
|2,23
|290.974.160
|% -0,89
|
|IHYAY
|0,82
|106.174.274
|% -4,65
|
|EKGYO
|1,24
|145.978.537
|% 0,81
|
|THYAO
|11,83
|1.338.599.376
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3729
|7,4099
|% -0,15
|
|Frank
|5,7838
|5,8186
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5311
|1,5388
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.501
|1.502
|9,17
|
|Altın Gr.
|279
|279
|3,47
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,07
|
|B. Petrol
|61,41
|61,41
|0,24
|
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