GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

04.11.2019 18:20

Son güncelleme : 04.11.2019 18:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kazancıyla 100.087,79 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.625,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,89, holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,2 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak kaydettiği 100.000 seviyesini aşan BIST 100 endeksi bu seviyenin üzerinde dengelendi.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma akşamı yayımladığı Türkiye değerlendirmesinin ardından pay piyasalarının haftaya alıcılı başladığını ve pozitif seyrini sürdürdüğünü belirtti. 

Ticaret savaşlarına ilişkin iyimser havanın küresel anlamda pay piyasalarında olumlu karşılandığını ifade eden analistler, konunun yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde Hazine'nin borçlanma ihaleleri ve reel efektif döviz kuru verilerinin, yurt dışında Çin ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.088
Değişim :  1,65% |  1.625,06
Açılış :  99.267  
Önceki Kapanış :  98.463  
En Yüksek
100.441 En Düşük
99.144
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 5,04 13.117.282 % 20,00  
KLMSN 17,35 74.684.243 % 19,99  
QNBFL 31,44 591.566 % 15,00  
GLBMD 1,24 1.992.532 % 14,81  
ALKA 4,38 19.663.307 % 9,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3540 7,3909 % -0,10  
Frank 5,7643 5,7990 % -0,03  
Riyal 1,5192 1,5268 % 0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.512 -2,84  
Altın Gr. 278 278 -0,25  
Cumhuriyet 1.836 1.863 -8,00  
Tam 1.828 1.874 -6,23  
Yarım 883 906 -3,02  
Çeyrek 443 453 -1,50  
Gümüş.Ons 18,12 18,14 0,02  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,01  
B. Petrol 62,55 62,55 0,86  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru