Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kazancıyla 100.087,79 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
04.11.2019 18:20
Son güncelleme : 04.11.2019 18:25
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.625,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,89, holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile metal
ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,2 ile turizm oldu.
Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak kaydettiği 100.000 seviyesini aşan BIST 100 endeksi bu seviyenin üzerinde dengelendi.
Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma akşamı yayımladığı Türkiye değerlendirmesinin ardından pay piyasalarının haftaya alıcılı başladığını ve pozitif seyrini sürdürdüğünü belirtti.
Ticaret savaşlarına ilişkin iyimser havanın küresel anlamda pay piyasalarında olumlu karşılandığını ifade eden analistler, konunun yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini kaydetti.
Analistler, yarın yurt içinde Hazine'nin borçlanma ihaleleri ve reel efektif döviz kuru verilerinin, yurt dışında Çin ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
18:05100.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.625,06
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.441
En Düşük
99.144
18:055,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0197
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7279
En Düşük
5,6838
18:056,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3907
En Düşük
6,3455
18:05277,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,30
|Açılış
|: 277,60
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,88
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,04
|13.117.282
|% 20,00
|
|KLMSN
|17,35
|74.684.243
|% 19,99
|
|QNBFL
|31,44
|591.566
|% 15,00
|
|GLBMD
|1,24
|1.992.532
|% 14,81
|
|ALKA
|4,38
|19.663.307
|% 9,23
|
|DOKTA
|36,50
|764.052
|% -15,31
|
|INFO
|4,85
|11.128
|% -11,01
|
|TKURU
|9,58
|83.548
|% -9,96
|
|MSGYO
|1,54
|30.094.781
|% -9,41
|
|AVHOL
|1,65
|1.640.779
|% -8,84
|
|THYAO
|11,82
|844.854.520
|% 2,16
|
|ASELS
|18,85
|342.597.705
|% 2,50
|
|FENER
|16,93
|328.136.994
|% 1,68
|
|GARAN
|9,47
|315.878.987
|% 2,05
|
|SASA
|6,33
|300.323.438
|% -7,59
|
|KRDMD
|2,24
|287.710.785
|% 4,19
|
|ISFIN
|2,70
|287.974.662
|% 3,85
|
|PETKM
|3,51
|260.680.965
|% 2,33
|
|THYAO
|11,82
|844.854.520
|% 2,16
|
|VAKFN
|1,47
|99.703.310
|% -8,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3540
|7,3909
|% -0,10
|
|Frank
|5,7643
|5,7990
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5192
|1,5268
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-2,84
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,86
|
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