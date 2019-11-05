Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazancıyla 100.525,32 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
05.11.2019 18:23
Son güncelleme : 05.11.2019 18:23
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 437,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,02 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.
Analistler, yarın yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü PMI ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7552
En Düşük
5,7179
18:056,3766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0119
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05275,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -3,19
|Açılış
|: 275,16
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,15
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.222.957
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.748.001
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.415.581
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.813.745
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|829.936.666
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|358.559.925
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|307.980.438
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|301.929.858
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.061.789
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|301.929.858
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|358.559.925
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.748.001
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|127.709.251
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|829.936.666
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3812
|7,4182
|% 0,16
|
|Frank
|5,7698
|5,8046
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|-20,58
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,70
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59YGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 0.48 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 127, 385 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 631, 55 artarak (% 0.51 ) 124, 064
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BERA, BJKAS
-
17:58IZMDC
Yüzde 7.05 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 140, 298 adet işlem
-
17:56ALKA
Yüzde 5.73 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 470, 919 adet işlem