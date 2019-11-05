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Borsa günü yükselişle tamamladı

05.11.2019 18:23

Son güncelleme : 05.11.2019 18:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazancıyla 100.525,32 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 437,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,02 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yarın yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü PMI ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.525
Değişim :  0,44% |  437,53
Açılış :  100.147  
Önceki Kapanış :  100.088  
En Yüksek
100.694 En Düşük
99.848
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 3,80 141.222.957 % 19,87  
BJKAS 2,14 232.748.001 % 19,55  
QNBFL 36,14 6.736.902 % 14,95  
ISKUR 169.000,00 169.000 % 12,67  
HATEK 5,57 44.415.581 % 10,52  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3812 7,4182 % 0,16  
Frank 5,7698 5,8046 % -0,26  
Riyal 1,5290 1,5367 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.488 1.488 -20,58  
Altın Gr. 276 276 -2,33  
Cumhuriyet 1.847 1.858 -5,00  
Tam 1.819 1.865 -9,05  
Yarım 879 902 -4,38  
Çeyrek 441 451 -2,19  
Gümüş.Ons 17,68 17,70 -0,35  
Gümüş Gr. 3,28 3,28 -0,05  
B. Petrol 62,84 62,84 0,70  
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