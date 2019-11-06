Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazancıyla 101.143,74 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
06.11.2019 18:25
Son güncelleme : 06.11.2019 18:25
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 618,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,87 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile madencilik oldu.
Analistler, yarın yurt dışında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05101.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 618,42
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
18:055,7666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0146
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
18:056,3928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
18:05275,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,25
|Açılış
|: 275,74
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.427.440
|% 19,96
|
|TMPOL
|4,23
|13.337.933
|% 14,95
|
|DOBUR
|4,16
|33.150.270
|% 14,92
|
|NUHCM
|12,14
|58.574.448
|% 13,25
|
|NATEN
|9,58
|110.882.818
|% 12,97
|
|TKURU
|9,14
|95.945
|% -7,40
|
|KSTUR
|19,52
|76.968
|% -7,05
|
|AFYON
|4,36
|22.309.883
|% -5,63
|
|ATAGY
|4,06
|1.122.052
|% -5,58
|
|ATEKS
|10,40
|1.768.566
|% -5,37
|
|THYAO
|11,94
|937.536.854
|% 0,67
|
|ASELS
|18,61
|431.799.098
|% -1,48
|
|BJKAS
|2,18
|428.394.605
|% 1,87
|
|GARAN
|9,49
|375.140.699
|% 0,32
|
|EREGL
|6,91
|251.476.414
|% 0,29
|
|BJKAS
|2,18
|428.394.605
|% 1,87
|
|GSRAY
|1,67
|243.762.842
|% -2,91
|
|YYAPI
|0,46
|40.773.616
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,27
|195.425.802
|% 0,89
|
|YGYO
|0,47
|40.194.169
|% -2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4032
|7,4404
|% 0,20
|
|Frank
|5,7864
|5,8213
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5332
|1,5409
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|2,78
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,20
|
Seans Raporu
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17:59XU030
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Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
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17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem