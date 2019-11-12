Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 103.972,36 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
12.11.2019 18:19
Son güncelleme : 12.11.2019 18:19
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 853,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,65 ile spor oldu.
Analistler, yarın küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenen yoğun bir gündem olduğunu belirtti.
Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 105.000-105.500 bandının ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
18:00103.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 873,18
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
18:005,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
18:006,3658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
18:00269,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,32
|Açılış
|: 269,85
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.899.227
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|227.373.466
|% 19,83
|
|AKENR
|0,78
|62.769.177
|% 16,42
|
|ISBTR
|25.656,50
|487.474
|% 15,00
|
|DGGYO
|3,39
|44.779.305
|% 14,53
|
|KLNMA
|39,44
|2.463.777
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,41
|99.131.682
|% -10,87
|
|ORMA
|2,67
|17.107
|% -9,18
|
|MRGYO
|0,87
|31.795.196
|% -6,45
|
|UZERB
|1,18
|2.403
|% -6,35
|
|THYAO
|13,32
|2.191.295.868
|% 2,54
|
|PGSUS
|71,00
|761.021.751
|% 7,41
|
|ASELS
|19,04
|450.576.083
|% 1,38
|
|GARAN
|9,83
|342.496.744
|% 0,61
|
|PETKM
|3,70
|311.710.170
|% 0,82
|
|IEYHO
|0,41
|99.131.682
|% -10,87
|
|CEMAS
|1,25
|223.060.157
|% 13,64
|
|OZGYO
|1,39
|227.373.466
|% 19,83
|
|THYAO
|13,32
|2.191.295.868
|% 2,54
|
|AKENR
|0,78
|62.769.177
|% 16,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3988
|7,4359
|% 0,01
|
|Frank
|5,7829
|5,8178
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5361
|1,5438
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-2,10
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,79
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,44
|
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