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Borsa günü yükselişle tamamladı

12.11.2019 18:19

Son güncelleme : 12.11.2019 18:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 103.972,36 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 853,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,65 ile spor oldu.

Analistler, yarın küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenen yoğun bir gündem olduğunu belirtti.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık  soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 105.000-105.500 bandının ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00103.992
Değişim :  0,85% |  873,18
Açılış :  103.452  
Önceki Kapanış :  103.118  
En Yüksek
104.428 En Düşük
103.452
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARSAN 2,88 10.899.227 % 20,00  
OZGYO 1,39 227.373.466 % 19,83  
AKENR 0,78 62.769.177 % 16,42  
ISBTR 25.656,50 487.474 % 15,00  
DGGYO 3,39 44.779.305 % 14,53  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3988 7,4359 % 0,01  
Frank 5,7829 5,8178 % -0,11  
Riyal 1,5361 1,5438 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.453 1.453 -2,10  
Altın Gr. 270 270 -0,25  
Cumhuriyet 1.794 1.821 -10,00  
Tam 1.787 1.831 -7,84  
Yarım 864 886 -3,79  
Çeyrek 433 443 -1,90  
Gümüş.Ons 16,76 16,79 -0,08  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,02  
B. Petrol 62,62 62,62 0,44  
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