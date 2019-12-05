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Borsa günü yükselişle tamamladı

05.12.2019 18:27

Son güncelleme : 05.12.2019 18:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kazancıyla 108.658,98 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 957,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,35 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile spor oldu.

Açılışta 108.200 direncini aşan BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarındaki olumlu havaya paralel yükseliş eğiliminde hareket etti. Analistler, 108.200 direncinin üzerinde günlük ve haftalık kapanışların endeksin yukarı yönlü hareketi için önemli olduğunu vurguladı.

Yarın yurt dışında, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de işsizlik  verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın aşılması halinde  111.200 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05108.659
Değişim :  0,89% |  957,66
Açılış :  108.260  
Önceki Kapanış :  107.701  
En Yüksek
109.032 En Düşük
108.151
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 13,68 245.812.921 % 20,00  
MAALT 47,22 20.401.661 % 19,97  
SMART 11,96 117.856.223 % 19,96  
FONET 8,00 86.586.855 % 19,94  
DERAS 4,77 40.570.262 % 19,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5436 7,5814 % 0,41  
Frank 5,7958 5,8307 % 0,07  
Riyal 1,5298 1,5374 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.477 2,02  
Altın Gr. 273 273 0,41  
Cumhuriyet 1.806 1.833 -1,00  
Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
Çeyrek 436 446 -0,83  
Gümüş.Ons 16,92 16,94 0,07  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,01  
B. Petrol 63,41 63,41 0,41  
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