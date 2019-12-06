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Borsa günü yükselişle tamamladı

06.12.2019 18:32

Son güncelleme : 06.12.2019 18:32
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 108.869,14 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 210,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken ve holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile finansal kiralama faktoring, en çok  gerileyen ise yüzde 6,40 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarındaki olumlu havaya paralel yükseliş eğiliminde hareket ederek, analistlerin endeksin yukarı yönlü hareketinde önemini vurguladığı 108.200 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararı ve ödemeler dengesi ile sanayi üretim endeksi verilerinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Yurt dışında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları, Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın aşılması halinde 111.200 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05108.869
Değişim :  0,19% |  210,16
Açılış :  109.009  
Önceki Kapanış :  108.659  
En Yüksek
109.315 En Düşük
108.352
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 3,93 113.214.020 % 19,82  
GLRYH 2,20 24.893.826 % 14,58  
DENCM 7,77 28.498.974 % 12,77  
BOSSA 9,38 43.004.690 % 12,74  
RYGYO 3,06 23.016.889 % 12,09  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5597 7,5976 % 0,21  
Frank 5,8082 5,8432 % 0,13  
Riyal 1,5358 1,5435 % 0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 -13,58  
Altın Gr. 271 271 -1,55  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -7,00  
Tam 1.792 1.837 -6,05  
Yarım 866 888 -2,92  
Çeyrek 434 444 -1,46  
Gümüş.Ons 16,61 16,64 -0,35  
Gümüş Gr. 3,09 3,09 -0,05  
B. Petrol 64,64 64,64 1,25  
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