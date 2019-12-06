Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 108.869,14 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
06.12.2019 18:32
Son güncelleme : 06.12.2019 18:32
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 210,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken ve holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 6,40 ile bilişim oldu.
BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarındaki olumlu havaya paralel yükseliş eğiliminde hareket ederek, analistlerin endeksin yukarı yönlü hareketinde önemini vurguladığı 108.200 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı.
Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararı ve ödemeler dengesi ile sanayi üretim endeksi verilerinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
Yurt dışında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararları, Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın aşılması halinde 111.200 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.
18:05108.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 210,16
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
18:055,7782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0277
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7793
En Düşük
5,7410
18:056,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
18:05271,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,29
|Açılış
|: 271,61
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
270,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,93
|113.214.020
|% 19,82
|
|GLRYH
|2,20
|24.893.826
|% 14,58
|
|DENCM
|7,77
|28.498.974
|% 12,77
|
|BOSSA
|9,38
|43.004.690
|% 12,74
|
|RYGYO
|3,06
|23.016.889
|% 12,09
|
|FONET
|6,40
|66.002.213
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|12.178.811
|% -19,98
|
|DERAS
|3,82
|97.472.927
|% -19,92
|
|KFEIN
|11,45
|121.569.023
|% -16,30
|
|MEMSA
|0,24
|261.732
|% -7,69
|
|THYAO
|13,72
|929.233.372
|% -0,36
|
|ASELS
|19,35
|718.883.182
|% -1,68
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|GARAN
|10,36
|450.587.939
|% 0,39
|
|TTKOM
|7,23
|443.507.916
|% 1,54
|
|ISFIN
|3,05
|537.039.170
|% 6,27
|
|EKGYO
|1,48
|254.243.262
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,40
|160.274.748
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,41
|234.527.234
|% -0,41
|
|TSKB
|1,16
|99.943.909
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5597
|7,5976
|% 0,21
|
|Frank
|5,8082
|5,8432
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5358
|1,5435
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-13,58
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-7,00
|
|Tam
|1.792
|1.837
|-6,05
|
|Yarım
|866
|888
|-2,92
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|16,61
|16,64
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|1,25
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