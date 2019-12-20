Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla 111.176,75 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
20.12.2019 18:25
Son güncelleme : 20.12.2019 18:25
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 577,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,04 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile spor oldu.
Analistler, haftaya yurt dışında Noel tatili nedeniyle sakin bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
18:05111.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 577,32
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
18:055,9398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
18:056,5850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0291
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
18:05282,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,35
|Açılış
|: 282,37
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,37
|824.636.318
|% 19,57
|
|MTRYO
|7,01
|11.175.365
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.644.277
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,38
|6.624.784
|% 12,20
|
|MRGYO
|1,02
|11.842.516
|% 10,87
|
|EUKYO
|1,76
|7.927.325
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|19.077.466
|% -14,29
|
|EUYO
|1,17
|11.411.729
|% -13,97
|
|FLAP
|4,40
|66.444.374
|% -13,21
|
|BURVA
|7,00
|6.987.312
|% -11,39
|
|KOZAA
|10,13
|1.353.137.297
|% 7,31
|
|THYAO
|13,76
|1.053.677.552
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,37
|824.636.318
|% 19,57
|
|KOZAL
|75,60
|451.143.886
|% 1,20
|
|SISE
|5,23
|440.925.314
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,97
|200.448.599
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,68
|288.681.537
|% -4,00
|
|EKGYO
|1,43
|195.238.608
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,13
|1.353.137.297
|% 7,31
|
|KRDMD
|2,55
|288.988.635
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7230
|7,7617
|% 0,15
|
|Frank
|6,0251
|6,0614
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5785
|1,5864
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.480
|0,59
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|-0,29
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