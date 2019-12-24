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Borsa günü yükselişle tamamladı

24.12.2019 18:23

Son güncelleme : 24.12.2019 18:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazancıyla 113.153,46 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 978,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,32 ile finansal kiralama,faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,80 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, 113.153,46  puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının pozitif görünümü  koruduğunu bildirdi.

ABD ve Avrupa'da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.300  seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05113.153
Değişim :  0,87% |  978,27
Açılış :  112.840  
Önceki Kapanış :  112.175  
En Yüksek
113.395 En Düşük
112.783
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDRS 1,48 146.403.880 % 19,35  
ISBTR 25.300,00 1.011.401 % 15,00  
ALCAR 54,50 14.977.731 % 11,09  
MZHLD 10,16 225.105 % 9,84  
COSMO 2,13 39.742 % 9,79  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6857 7,7242 % 0,11  
Frank 6,0391 6,0755 % 0,05  
Riyal 1,5810 1,5890 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.497 1.497 11,05  
Altın Gr. 286 286 1,44  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.928 10,58  
Yarım 909 932 5,11  
Çeyrek 456 466 2,56  
Gümüş.Ons 17,69 17,71 0,27  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,04  
B. Petrol 66,83 66,83 0,44  
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