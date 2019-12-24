Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazancıyla 113.153,46 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
24.12.2019 18:23
Son güncelleme : 24.12.2019 18:23
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 978,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,32 ile finansal kiralama,faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,80 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, 113.153,46 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını yaptı.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıktığı ve bu yönde senatörlere bir not gönderdiğinin ortaya çıkması ile pay piyasalarının pozitif görünümü koruduğunu bildirdi.
ABD ve Avrupa'da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasaların düşük hacimli ve dalgalı seyir izleyebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 978,27
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
18:055,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
18:056,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
18:05285,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,72
|Açılış
|: 285,95
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,99
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,48
|146.403.880
|% 19,35
|
|ISBTR
|25.300,00
|1.011.401
|% 15,00
|
|ALCAR
|54,50
|14.977.731
|% 11,09
|
|MZHLD
|10,16
|225.105
|% 9,84
|
|COSMO
|2,13
|39.742
|% 9,79
|
|ITTFH
|4,00
|102.512.893
|% -11,11
|
|IZMDC
|7,13
|55.568.332
|% -5,06
|
|IHLAS
|0,77
|63.636.720
|% -3,75
|
|ALBRK
|1,47
|283.059.004
|% -3,29
|
|FENER
|15,51
|74.522.710
|% -3,18
|
|THYAO
|13,99
|958.879.856
|% 1,52
|
|HALKB
|5,95
|564.835.631
|% 4,39
|
|ASELS
|19,62
|467.508.861
|% 1,92
|
|IPEKE
|8,10
|461.116.337
|% 3,05
|
|PETKM
|3,76
|452.973.476
|% 1,08
|
|ALBRK
|1,47
|283.059.004
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,74
|257.792.536
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,45
|199.155.470
|% 1,40
|
|GUSGR
|2,22
|289.690.464
|% 4,72
|
|PETKM
|3,76
|452.973.476
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6857
|7,7242
|% 0,11
|
|Frank
|6,0391
|6,0755
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5810
|1,5890
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.497
|1.497
|11,05
|
|Altın Gr.
|286
|286
|1,44
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,04
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|B. Petrol
|66,83
|66,83
|0,44
|
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