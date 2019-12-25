Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 113.329,22 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
25.12.2019 18:26
Son güncelleme : 25.12.2019 18:26
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 175,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile elektrik oldu.
Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.
18:05113.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 175,76
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
18:055,9397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0102
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9273
18:056,5887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0142
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
18:05286,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,65
|Açılış
|: 286,35
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|59,70
|21.530.304
|% 19,98
|
|RYSAS
|4,13
|17.445.730
|% 18,68
|
|IHLAS
|0,90
|300.095.716
|% 16,88
|
|RYGYO
|4,67
|71.985.441
|% 16,17
|
|INFO
|5,29
|199.541
|% 15,00
|
|SEKUR
|5,40
|13.636.561
|% -6,74
|
|VAKFN
|2,54
|45.591.999
|% -6,62
|
|ISBTR
|23.749,90
|661.247
|% -6,13
|
|KRSAN
|9,06
|42.478
|% -5,23
|
|EKIZ
|0,61
|17.793
|% -4,69
|
|THYAO
|13,97
|361.372.405
|% -0,14
|
|ASELS
|19,70
|310.411.613
|% 0,46
|
|IHLAS
|0,90
|300.095.716
|% 16,88
|
|ISFIN
|3,52
|283.108.179
|% 3,23
|
|SISE
|5,37
|243.389.446
|% 1,13
|
|IHLAS
|0,90
|300.095.716
|% 16,88
|
|IEYHO
|0,62
|87.878.851
|% -1,59
|
|TSKB
|1,14
|152.770.745
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,47
|185.295.318
|% 1,38
|
|IHLGM
|1,13
|135.342.625
|% -1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6486
|7,6870
|% -0,31
|
|Frank
|6,0270
|6,0633
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5773
|1,5852
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
Seans Raporu
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 07 artarak (% 0.23 ) 107, 873
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, INFO, QNBFL, SRVGY, EGCYO, EGCYH, QNBFB, EGCEY
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Yüzde 10.23 oranında artışla 0.97 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 045, 830 adet işlem