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Borsa günü yükselişle tamamladı

26.12.2019 18:23

Son güncelleme : 26.12.2019 18:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 113.653,02 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 323,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 10,44 ile finansal kiralama, faktoring, en çok  gerileyen ise yüzde 1,21 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 114.534,75 puanla 9 Nisan 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeks böylece 20 ay sonra ilk kez 114.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05113.653
Değişim :  0,29% |  323,80
Açılış :  113.514  
Önceki Kapanış :  113.329  
En Yüksek
114.535 En Düşük
113.166
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 4,38 147.530.973 % 20,00  
SMART 11,35 214.610.885 % 19,98  
QNBFB 43,24 15.298.314 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.312.776 % 14,96  
INFO 6,08 119.314 % 14,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6877 7,7262 % 0,22  
Frank 6,0274 6,0637 % -0,08  
Riyal 1,5775 1,5854 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.512 12,04  
Altın Gr. 288 288 1,70  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 18,01 18,06 0,26  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,04  
B. Petrol 67,69 67,69 0,49  
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