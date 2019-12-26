Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 113.653,02 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
26.12.2019 18:23
Son güncelleme : 26.12.2019 18:23
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 323,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 10,44 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile madencilik oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 114.534,75 puanla 9 Nisan 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeks böylece 20 ay sonra ilk kez 114.000 puanın üzerine çıktı.
Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05288,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,70
|Açılış
|: 288,23
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.530.973
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.610.885
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.160.281
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|136.222.076
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.242.750
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.252.418
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|939.011.691
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|633.792.090
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|510.006.371
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|365.424.494
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.076.634
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|939.011.691
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|136.222.076
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.018.710
|% -2,65
|
|ODAS
|2,17
|204.001.840
|% 4,83
|
|ALBRK
|1,44
|137.707.272
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6877
|7,7262
|% 0,22
|
|Frank
|6,0274
|6,0637
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5775
|1,5854
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|12,04
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,70
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|0,49
|
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