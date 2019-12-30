Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 114.753,97 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
30.12.2019 18:26
Son güncelleme : 30.12.2019 18:26
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.070,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,83 ile orman kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 4,30 ile spor oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 115.000 sınırına kadar ulaştı. Endeks, 114.961,51 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Analistler, yılbaşı tatili nedeniyle piyasalarda düşük seyirli bir işlem hacminin izlenebileceğini belirterek, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de PMI ve ABD'de tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0154
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9375
18:056,6614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
18:05289,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,08
|Açılış
|: 289,51
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.004.720
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|118.958.864
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|68.637
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.505
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.040
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.264.359.169
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|931.606.532
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|682.764.871
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|489.582.048
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|421.160.618
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|682.764.871
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|332.708.740
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|374.684.281
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|421.160.618
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|489.582.048
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7822
|7,8212
|% 0,20
|
|Frank
|6,1062
|6,1430
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5791
|1,5871
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,23
|
|Altın Gr.
|289
|290
|0,08
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|67,30
|67,30
|0,43
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