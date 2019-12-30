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Borsa günü yükselişle tamamladı

30.12.2019 18:26

Son güncelleme : 30.12.2019 18:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 114.753,97 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.070,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,83 ile orman kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 4,30 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 115.000 sınırına kadar ulaştı. Endeks, 114.961,51 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, yılbaşı tatili nedeniyle piyasalarda düşük seyirli bir  işlem hacminin izlenebileceğini belirterek, yarın yurt içinde dış ticaret  istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de PMI ve ABD'de tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.754
Değişim :  0,94% |  1.070,36
Açılış :  114.057  
Önceki Kapanış :  113.684  
En Yüksek
114.962 En Düşük
114.057
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 192.899,80 382.899 % 20,04  
IHGZT 5,68 9.004.720 % 19,83  
BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
INFO 8,03 182.561 % 14,88  
IHYAY 1,03 118.958.864 % 13,19  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7822 7,8212 % 0,20  
Frank 6,1062 6,1430 % 0,28  
Riyal 1,5791 1,5871 % -0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,23  
Altın Gr. 289 290 0,08  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,87 17,92 0,14  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,02  
B. Petrol 67,30 67,30 0,43  
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