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Borsa günü yükselişle tamamladı

07.01.2020 18:26

Son güncelleme : 07.01.2020 18:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 112.599,92 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.187,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile sigorta  oldu.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de gerilimin daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya ve Avrupa piyasaları ile bugüne de taşındı.

Analistler, uluslararası piyasada 70 doların üzerinden 68,6 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin devam etmesi durumunda yurt içi piyasalarda iyimserliğin güçlenebileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi'nde tüketici güveni, Almanya'da fabrika sipariş verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 115.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05112.600
Değişim :  1,07% |  1.187,22
Açılış :  112.594  
Önceki Kapanış :  111.413  
En Yüksek
113.387 En Düşük
112.348
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 7,23 39.778.297 % 19,90  
DERAS 4,04 89.649.172 % 15,76  
DAGHL 2,88 15.656.108 % 14,74  
BURVA 11,63 7.068.168 % 14,47  
HUBVC 16,99 97.391.621 % 14,03  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8141 7,8532 % -0,32  
Frank 6,1267 6,1636 % -0,23  
Riyal 1,5884 1,5964 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.569 1.570 3,82  
Altın Gr. 302 302 0,93  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 1.989 2.038 -10,89  
Yarım 961 986 -5,27  
Çeyrek 482 493 -2,64  
Gümüş.Ons 18,21 18,25 0,09  
Gümüş Gr. 3,50 3,50 0,02  
B. Petrol 68,31 68,31 -0,60  
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