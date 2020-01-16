Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazancıyla 121.000,85 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
16.01.2020 18:35
Son güncelleme : 16.01.2020 18:35
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira
ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,19 ile turizm oldu.
Güne yükselişle başlayan ve tarihi zirve olan 122.482,43 puanı gören BIST 100 endeksi, 121.000 puan seviyesinde dengelendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para
Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.
Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından piyasaların veri ve bilanço odaklı seyrine döneceğini belirtti.
Yarın yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Çin'de büyüme, Euro
Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.
18:05121.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 62,07
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
120.763
18:055,8599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0158
|Açılış
|: 5,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8377
18:056,5311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0233
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5210
18:05292,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,82
|Açılış
|: 292,22
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
291,61
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|9,88
|47.219.867
|% 19,90
|
|BNTAS
|3,33
|201.717.826
|% 19,78
|
|QNBFL
|196,00
|1.865.763
|% 14,96
|
|QNBFB
|58,80
|13.570.070
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|10.301.761
|% 14,90
|
|ISBTR
|42.075,00
|2.612.524
|% -15,00
|
|MZHLD
|15,80
|455.988
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|446.340
|% -9,96
|
|SRVGY
|12,57
|4.682.451
|% -8,98
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|AKBNK
|8,85
|805.481.745
|% 0,68
|
|PGSUS
|75,60
|647.683.438
|% -8,25
|
|EKGYO
|1,65
|584.936.906
|% 0,61
|
|GUSGR
|2,51
|847.625.810
|% -5,28
|
|THYAO
|15,05
|3.360.682.700
|% 2,38
|
|PETKM
|4,01
|860.686.654
|% -0,99
|
|ISGYO
|1,78
|373.821.852
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6201
|7,6583
|% -0,19
|
|Frank
|6,0501
|6,0866
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5575
|1,5653
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-4,58
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|0,50
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 5.99 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 072, 955 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 6.53 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 100, 535 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde 19.42 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 565, 262 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 414, 23 artarak (% 0.28 ) 147, 009
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GUSGR, PETKM