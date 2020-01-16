GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

16.01.2020 18:35

Son güncelleme : 16.01.2020 18:35
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazancıyla 121.000,85 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile bilişim, en çok gerileyen  ise yüzde 2,19 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve tarihi zirve olan 122.482,43 puanı gören BIST 100 endeksi, 121.000 puan seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.

Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasının ardından piyasaların veri ve bilanço odaklı seyrine döneceğini belirtti.

Yarın yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Çin'de büyüme, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05121.001
Değişim :  0,05% |  62,07
Açılış :  121.378  
Önceki Kapanış :  120.939  
En Yüksek
122.482 En Düşük
120.763
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENCM 9,88 47.219.867 % 19,90  
BNTAS 3,33 201.717.826 % 19,78  
QNBFL 196,00 1.865.763 % 14,96  
QNBFB 58,80 13.570.070 % 14,96  
DAGHL 4,78 10.301.761 % 14,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6201 7,6583 % -0,19  
Frank 6,0501 6,0866 % -0,37  
Riyal 1,5575 1,5653 % -0,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.552 1.552 -4,58  
Altın Gr. 293 293 -1,35  
Cumhuriyet 1.937 1.966 14,00  
Tam 1.928 1.976 -7,97  
Yarım 932 956 -3,86  
Çeyrek 467 478 -1,93  
Gümüş.Ons 17,94 17,98 -0,05  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 64,50 64,50 0,50  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru