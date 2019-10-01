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Borsa günün ilk yarısında geriledi

01.10.2019 13:34

Son güncelleme : 01.10.2019 13:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,32 azalışla 104.694,73 puandan tamamladı.



AA

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,29 puan  azalırken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 2,40 ile inşaat,  en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 105.297,46 puana kadar yükselen BIST 100  endeksi bu seviyeden gelen satışlarla 104.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak  imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini  belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500'ün üzerinde kalıcılık  sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ifade eden  analistler, 102.500'ün ise kısa vadeli destek olarak öne çıktığını söyledi.




BIST USD EURO ALTIN
13:00104.695
Değişim :  -0,32% |  -338,29
Açılış :  105.275  
Önceki Kapanış :  105.033  
En Yüksek
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