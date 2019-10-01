Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,32 azalışla 104.694,73 puandan tamamladı.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
01.10.2019 13:34
Son güncelleme : 01.10.2019 13:34
AA
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 0,67 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile ulaştırma oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 105.297,46 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla 104.500 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ifade eden analistler, 102.500'ün ise kısa vadeli destek olarak öne çıktığını söyledi.
13:00104.695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -338,29
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.429
13:005,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0445
|Açılış
|: 5,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6972
En Düşük
5,6420
13:006,2083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0487
|Açılış
|: 6,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2139
En Düşük
6,1495
13:00268,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,85
|Açılış
|: 268,27
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
268,61
En Düşük
265,73