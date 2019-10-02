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Borsa günün ilk yarısında geriledi

02.10.2019 13:26

Son güncelleme : 02.10.2019 13:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 azalışla 103.754,13 puandan tamamladı.



AA

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,42 puan  azalırken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile metal, eşya, makina en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksindeki düşüş eğilimi, azalan küresel risk iştahı ve  döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkileriyle bugün de devam ediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı  Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların  yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin  takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500  seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu  kaydetti.




BIST USD EURO ALTIN
13:00103.754
Değişim :  -0,12% |  -122,43
Açılış :  103.832  
Önceki Kapanış :  103.877  
En Yüksek
104.446 En Düşük
103.268
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