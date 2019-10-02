Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 azalışla 103.754,13 puandan tamamladı.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
02.10.2019 13:26
Son güncelleme : 02.10.2019 13:26
AA
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile metal, eşya, makina en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile ticaret oldu.
BIST 100 endeksindeki düşüş eğilimi, azalan küresel risk
iştahı ve döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkileriyle bugün de devam ediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.
Öğleden sonra ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.
13:00103.754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -122,43
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.446
En Düşük
103.268
13:005,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7583
En Düşük
5,7122
13:006,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
13:00273,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,29
|Açılış
|: 273,43
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,51
En Düşük
271,26