Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,69 azalışla 101.159,95 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
09.10.2019 13:11
Son güncelleme : 09.10.2019 13:11
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 699,33 puan azalırken toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,73 ile finansal,kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık
oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 102.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve bankacılık
hisselerindeki yoğun satışların negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 101.000 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, yurt içi piyasalar açısından Suriye sınırındaki gelişmelerin yakından takip edileceğini, konuyla ilgili yapılan açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, ABD ve Çin tarafından gelebilecek açıklamaların izleneceğini ifade etti.
Öğleden sonra ABD'de de toptan eşya stokları ve ABD Merkez Bankası
toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek, 103.400 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
12:57101.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -719,33
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.912
12:575,8450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,8390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8463
En Düşük
5,8186
12:576,4232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4242
En Düşük
6,3744
12:57282,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,25
|Açılış
|: 282,11
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72