Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 azalışla 98.795,71 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
10.10.2019 13:13
Son güncelleme : 10.10.2019 13:13
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 853,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,77 ile turizm oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 102.259,52 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 98.500 - 99.000 bandında dengelendi.
12:5798.827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -821,53
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
98.555
12:575,8867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0151
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8871
En Düşük
5,8615
12:576,5019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0579
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5038
En Düşük
6,4447
12:57285,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,11
|Açılış
|: 285,32
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63