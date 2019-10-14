Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,70 azalışla 96.357,32 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
14.10.2019 13:18
Son güncelleme : 14.10.2019 13:18
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.670,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 3,37, holding endeksi yüzde 2,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,96 ile tekstil, deri oldu.
Analistler, devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların TL
varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
Yurt dışında ise ABD'de yayımlanmaya başlayacak şirket
bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğini ifade eden analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakerelerinin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.
13:0296.357
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
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|Önceki Kapanış
|: 99.028
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98.074
En Düşük
96.226
13:025,9205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0367
|Açılış
|: 5,9140
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|Önceki Kapanış
|: 5,8820
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5,9230
En Düşük
5,8895
13:026,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,5250
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|Önceki Kapanış
|: 6,4900
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6,5396
En Düşük
6,4933
13:02284,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
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|Açılış
|: 284,38
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284,88
En Düşük
281,12