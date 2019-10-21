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Borsa günün ilk yarısında geriledi

21.10.2019 13:16

Son güncelleme : 21.10.2019 13:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 azalışla 97.792,32 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 623,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,85 ve holding endeksi yüzde 0,55  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 98.526,43 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 97.500-98.000 bandında dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketinde enflasyon tahminlerindeki düşüş, bu hafta  gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik faiz indirim  beklentilerini artırdı.

Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları öncesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler, Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği, ECB'nin ise faizlerde değişikliğe gitmeyeceğinin tahmin edildiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.200 seviyelerinin direnç, 97.200 ve 96.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdığını anımsatan analistler, banka hisselerinde geçen hafta ertelenen satışların bugün açılış itibarıyla hisse fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu ancak bunun geçici olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

SPK duyurusuna göre, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için 16 Ekim'de getirilen depo şartı uygulaması kaldırılırken, açığa satış yasağı devam edecek.




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