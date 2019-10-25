Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 100.221,49 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
25.10.2019 13:12
Son güncelleme : 25.10.2019 13:12
AA
Günün ilk yarısında 100.000-100.500 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti, holding endeksi ise yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.500 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
12:56100.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -108,44
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
12:565,7661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7618
12:566,4141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
12:56279,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,35
|Açılış
|: 279,09
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.339.253
|% 19,83
|
|DITAS
|7,45
|5.959.779
|% 13,91
|
|IHGZT
|2,60
|652.870
|% 12,55
|
|VESBE
|16,72
|16.191.414
|% 11,84
|
|EGCYH
|0,11
|3.719
|% 10,00
|
|DOKTA
|36,56
|1.539.179
|% -6,11
|
|TKURU
|10,72
|220.213
|% -6,05
|
|RALYH
|5,88
|4.975
|% -5,92
|
|EMNIS
|1,10
|2.519
|% -5,17
|
|ADNAC
|1,80
|3.082.208
|% -4,76
|
|THYAO
|11,88
|395.389.439
|% 0,59
|
|ASELS
|18,47
|266.279.303
|% 1,65
|
|GARAN
|9,55
|201.623.557
|% -1,55
|
|AKBNK
|7,14
|113.656.900
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,30
|106.116.002
|% 1,04
|
|IHLGM
|0,79
|67.681.443
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,29
|54.188.890
|% -0,77
|
|ISFIN
|2,45
|97.561.086
|% 2,08
|
|KRDMD
|2,22
|79.711.480
|% -0,89
|
|THYAO
|11,88
|395.389.439
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3827
|7,4197
|% -0,07
|
|Frank
|5,7963
|5,8312
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5338
|1,5414
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,79
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|4,96
|
|Yarım
|889
|912
|2,40
|
|Çeyrek
|446
|456
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|0,03
|