Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 azalışla 97.858,94 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
01.11.2019 13:09
Son güncelleme : 01.11.2019 13:09
AA
Günün ilk yarısında 98.813,59 puanı görmesinin ardından düşüşe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 609,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık
endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında, en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,30 ile finansal kiralama, faktoring
oldu.
Analistler, BIST 100 endeksinde 98.500 desteğinin kırılması ile düşüşün ivme kazandığını belirterek, 97.200 ve 95.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Öğleden sonra ABD'de açıklanacak ekim ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.
12:5497.810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -658,27
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.745
12:545,7372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0245
|Açılış
|: 5,7270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
12:546,3961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
12:54278,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,00
|Açılış
|: 278,94
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|ACSEL
|4,87
|11.964.801
|% 9,93
|
|KLMSN
|14,28
|25.173.172
|% 8,84
|
|IZTAR
|5,96
|6.749.843
|% 7,78
|
|BOSSA
|5,51
|31.545.044
|% 7,62
|
|DENIZ
|26,28
|15.671.079
|% 7,35
|
|METRO
|2,32
|33.397.244
|% -20,00
|
|DOKTA
|43,90
|16.952.736
|% -7,27
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|AVTUR
|1,54
|26.135.730
|% -6,67
|
|YGYO
|0,45
|4.271.457
|% -6,25
|
|THYAO
|11,57
|268.256.168
|% -0,60
|
|FENER
|16,47
|173.234.684
|% 3,58
|
|EREGL
|6,54
|162.889.670
|% 0,00
|
|TTKOM
|5,84
|120.471.080
|% 0,52
|
|GARAN
|9,18
|112.770.014
|% -0,22
|
|IHLAS
|0,60
|47.382.407
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,46
|107.883.143
|% -2,77
|
|MEPET
|1,75
|57.688.874
|% -4,37
|
|EREGL
|6,54
|162.889.670
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,13
|52.400.465
|% -1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4067
|7,4439
|% 0,45
|
|Frank
|5,7895
|5,8244
|% 0,35
|
|Riyal
|1,5254
|1,5330
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|-1,27
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|5,00
|
|Tam
|1.837
|1.883
|2,90
|
|Yarım
|888
|911
|1,41
|
|Çeyrek
|445
|455
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|59,78
|59,78
|0,16
|