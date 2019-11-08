Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalışla 103.430,96 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
08.11.2019 13:18
Son güncelleme : 08.11.2019 13:18
AA
Günün ilk yarısında 103.836,69 puanı görmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,39 puan azalarak 103.430,96 puana gerilerken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında, en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile madencilik oldu.
Analistler, öğleden sonra toptan eşya stokları başta olmak üzere ABD'de açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün destek 104.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini söyledi.
13:03103.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -96,58
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
13:035,7631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
13:036,3619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
13:03271,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,10
|Açılış
|: 271,27
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,40
|3.559.625
|% 12,03
|
|FRIGO
|9,30
|239.289
|% 9,54
|
|SMART
|3,10
|98.770.029
|% 8,77
|
|IZMDC
|4,01
|17.506.133
|% 7,51
|
|GYHOL
|6,48
|2.183.084
|% 7,46
|
|VERUS
|15,47
|26.643.557
|% -12,99
|
|KLNMA
|57,00
|64.510.374
|% -11,15
|
|GEDZA
|5,42
|2.275.559
|% -8,45
|
|TIRE
|1,83
|27.692.471
|% -6,63
|
|YESIL
|14,04
|28.622.575
|% -6,40
|
|THYAO
|12,74
|1.044.062.426
|% 0,63
|
|ICBCT
|4,77
|336.604.807
|% 6,95
|
|PETKM
|3,65
|176.866.125
|% -0,54
|
|TUPRS
|128,80
|144.203.503
|% -0,46
|
|KRDMD
|2,29
|136.844.654
|% -1,72
|
|THYAO
|12,74
|1.044.062.426
|% 0,63
|
|ICBCT
|4,77
|336.604.807
|% 6,95
|
|KRDMD
|2,29
|136.844.654
|% -1,72
|
|PETKM
|3,65
|176.866.125
|% -0,54
|
|SKBNK
|1,06
|40.835.878
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3466
|7,3834
|% 0,05
|
|Frank
|5,7558
|5,7905
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5295
|1,5371
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-1,35
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.801
|1.828
|-17,00
|
|Tam
|1.793
|1.838
|-18,43
|
|Yarım
|867
|889
|-8,91
|
|Çeyrek
|435
|445
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,79
|61,79
|-0,50
|