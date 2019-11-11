Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 azalışla 102.667,61 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
11.11.2019 13:16
Son güncelleme : 11.11.2019 13:16
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 485,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,99 ile ticaret oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti.
Bu hafta yoğun haber ve veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık oturumların başlayacağına dikkati çekti.
Haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin direnç, 102.500 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
13:01102.678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -475,51
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.068
En Düşük
102.369
13:015,7781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0145
|Açılış
|: 5,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
13:016,3757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
13:01272,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 1,97
|Açılış
|: 272,30
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,61
|3.107.091
|% 16,08
|
|OLMIP
|4,92
|5.614.219
|% 14,95
|
|GYHOL
|7,34
|4.691.790
|% 12,58
|
|HATEK
|5,75
|13.785.412
|% 9,32
|
|METAL
|0,85
|46.662
|% 8,97
|
|KLNMA
|46,38
|3.949.262
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,64
|2.084.109
|% -10,34
|
|MNDRS
|0,85
|24.889.496
|% -7,61
|
|PINSU
|1,79
|4.014.065
|% -6,28
|
|FONET
|3,23
|9.339.575
|% -4,44
|
|THYAO
|12,83
|490.488.141
|% 0,23
|
|PETKM
|3,66
|223.050.966
|% -1,88
|
|KOZAA
|8,84
|194.620.158
|% 4,25
|
|SMART
|3,53
|168.121.978
|% 8,62
|
|ASELS
|18,64
|166.848.065
|% -1,43
|
|PETKM
|3,66
|223.050.966
|% -1,88
|
|SMART
|3,53
|168.121.978
|% 8,62
|
|KRDMD
|2,28
|98.488.061
|% -1,30
|
|THYAO
|12,83
|490.488.141
|% 0,23
|
|MNDRS
|0,85
|24.889.496
|% -7,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3733
|7,4103
|% 0,37
|
|Frank
|5,7815
|5,8163
|% 0,49
|
|Riyal
|1,5358
|1,5435
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|6,87
|
|Altın Gr.
|272
|272
|2,05
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.835
|9,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|10,32
|
|Yarım
|870
|893
|4,99
|
|Çeyrek
|437
|446
|2,49
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,03
|
|B. Petrol
|61,91
|61,91
|-0,60
|