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Borsa günün ilk yarısında geriledi

14.11.2019 13:12

Son güncelleme : 14.11.2019 13:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalışla 104.066,11 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 762,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile elektrik,  en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının orta ve uzun vadeli görünüm açısından kritik direnç bölgesi olduğunu belirterek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükseliş trendinin güçlenmesini ve uzun vadeye yayılmasını sağlayacağını kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini ifade eden  analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da gündemin odağında yer aldığını söyledi.




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KLGYO 2,48 54.194.603 % 10,71  
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Tam 1.801 1.846 12,54  
Yarım 870 893 6,07  
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