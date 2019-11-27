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Borsa günün ilk yarısında geriledi

27.11.2019 13:11

Son güncelleme : 27.11.2019 13:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalışla 105.750,73 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 232,40 puan azalarak 105.750,73 puana inerken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile metal ana sanayi  oldu.

Analistler, bugün ABD'de 3'üncü çeyrek GSYH başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.




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