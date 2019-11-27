Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalışla 105.750,73 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
27.11.2019 13:11
Son güncelleme : 27.11.2019 13:11
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 232,40 puan azalarak 105.750,73 puana inerken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile metal
ana sanayi oldu.
Analistler, bugün ABD'de 3'üncü çeyrek GSYH başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.
12:55105.718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -264,98
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
12:555,7611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
12:556,3397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
12:55270,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,70
|Açılış
|: 270,17
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|3,91
|26.097.637
|% 16,02
|
|FRIGO
|12,26
|196.283
|% 9,86
|
|ASUZU
|11,77
|46.443.493
|% 9,08
|
|LINK
|16,34
|3.289.782
|% 8,57
|
|IDGYO
|3,09
|19.194.444
|% 7,29
|
|IHEVA
|2,14
|148.258
|% -6,55
|
|IHYAY
|0,85
|21.550.372
|% -5,56
|
|VAKFN
|2,56
|12.257.889
|% -5,54
|
|DIRIT
|1,10
|5.760.563
|% -5,17
|
|PRZMA
|3,62
|50.123
|% -4,74
|
|THYAO
|13,59
|676.876.760
|% -1,09
|
|SISE
|4,89
|214.753.317
|% 0,82
|
|KRDMD
|2,35
|141.191.717
|% 0,93
|
|GARAN
|9,99
|140.431.142
|% -0,20
|
|ASELS
|18,72
|133.024.880
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,35
|141.191.717
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,49
|77.449.197
|% 0,68
|
|THYAO
|13,59
|676.876.760
|% -1,09
|
|KARSN
|1,40
|63.957.727
|% 1,45
|
|SISE
|4,89
|214.753.317
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3869
|7,4239
|% -0,03
|
|Frank
|5,7483
|5,7829
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5313
|1,5390
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,49
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,96
|
|Yarım
|862
|885
|2,89
|
|Çeyrek
|433
|442
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|0,06
|