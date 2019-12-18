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Borsa günün ilk yarısında geriledi

18.12.2019 13:14

Son güncelleme : 18.12.2019 13:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalışla 110.614,24 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 459,45 puan azalarak 110.614,24 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,55 ile turizm oldu.

Analistler, ABD'de savunma bütçesinin, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçmesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin piyasaları negatif etkilediğini  bildirdi.

Döviz kurlarındaki artışa karşın uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) gerilemeye devam ederek, Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyelere indiğini kaydeden analistler, bu görünümün orta vadede risk fiyatlamaların güçlü olmadığına işaret ettiğini, dalgalanmaların kısa vadeli  olabileceğini söyledi.

Analistler,  ABD'de Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.




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IEYHO 0,63 196.629.131 % 14,55  
MTRYO 5,91 6.927.053 % 12,36  
BURVA 7,92 7.941.536 % 11,08  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Frank 5,9949 6,0311 % 0,28  
Riyal 1,5686 1,5764 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 3,20  
Altın Gr. 280 281 1,17  
Cumhuriyet 1.858 1.887 10,00  
Tam 1.850 1.896 8,82  
Yarım 894 917 4,26  
Çeyrek 448 459 2,13  
Gümüş.Ons 17,03 17,08 0,05  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 0,02  
B. Petrol 65,64 65,64 -0,46  
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