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Borsa günün ilk yarısında geriledi

03.01.2020 13:23

Son güncelleme : 03.01.2020 13:23
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 azalışla 114.145,88 puana düştü.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.786,17 puan değer kaybederek  114.145,88 puana inerken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira düzeyinde  gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,40 ve holding endeksi yüzde 1,31  değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile  madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,47 ile turizm oldu.

Güne artan jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı başlayan Borsa  İstanbul'da, en düşük 113.910,03 puanı gören BIST 100 endeksi, 114.000 puanın  hemen üzerinde dengelendi.







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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 1,49 123.946 % 9,56  
VKING 2,35 8.048.214 % 9,30  
TIRE 4,55 96.319.595 % 9,11  
UMPAS 0,74 59.715 % 8,82  
TKNSA 5,42 246.967.133 % 7,54  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7904 7,8295 % -0,16  
Frank 6,1138 6,1507 % 0,11  
Riyal 1,5884 1,5964 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.547 1.547 18,84  
Altın Gr. 297 297 4,56  
Cumhuriyet 1.973 2.003 34,00  
Tam 1.962 2.011 32,77  
Yarım 948 973 15,85  
Çeyrek 476 486 7,93  
Gümüş.Ons 18,14 18,18 0,15  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,04  
B. Petrol 68,74 68,74 2,49  
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