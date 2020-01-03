Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 azalışla 114.145,88 puana düştü.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
03.01.2020 13:23
Son güncelleme : 03.01.2020 13:23
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.786,17 puan değer kaybederek 114.145,88 puana inerken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,40 ve holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,47 ile turizm oldu.
Güne artan jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, en düşük 113.910,03 puanı gören BIST 100 endeksi, 114.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.
13:07114.068
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -1.863,63
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.910
13:075,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0215
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9788
En Düşük
5,9511
13:076,6578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
13:07297,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 4,57
|Açılış
|: 297,19
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|1,49
|123.946
|% 9,56
|
|VKING
|2,35
|8.048.214
|% 9,30
|
|TIRE
|4,55
|96.319.595
|% 9,11
|
|UMPAS
|0,74
|59.715
|% 8,82
|
|TKNSA
|5,42
|246.967.133
|% 7,54
|
|QNBFB
|33,00
|648.222
|% -9,59
|
|TKURU
|6,49
|90.131
|% -8,98
|
|SUMAS
|8,94
|59.728
|% -8,87
|
|QNBFL
|119,00
|131.534
|% -8,46
|
|ORMA
|2,55
|3.120
|% -8,27
|
|THYAO
|14,35
|1.043.452.991
|% -3,30
|
|HALKB
|6,06
|345.695.487
|% -1,14
|
|ALBRK
|1,55
|261.576.869
|% 0,65
|
|TKNSA
|5,42
|246.967.133
|% 7,54
|
|EKGYO
|1,46
|203.588.236
|% -2,67
|
|ALBRK
|1,55
|261.576.869
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,46
|203.588.236
|% -2,67
|
|IHLGM
|1,14
|121.792.270
|% -5,79
|
|THYAO
|14,35
|1.043.452.991
|% -3,30
|
|TSKB
|1,18
|77.206.873
|% -2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7904
|7,8295
|% -0,16
|
|Frank
|6,1138
|6,1507
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5884
|1,5964
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.547
|18,84
|
|Altın Gr.
|297
|297
|4,56
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.962
|2.011
|32,77
|
|Yarım
|948
|973
|15,85
|
|Çeyrek
|476
|486
|7,93
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|68,74
|68,74
|2,49
|