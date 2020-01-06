GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günün ilk yarısında geriledi

06.01.2020 13:21

Son güncelleme : 06.01.2020 13:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 azalışla 111.838,88 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.845,13 puan azalarak 111.838,88  puana inerken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,08 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,75 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,45 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı  oldu.

Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası oluşan jeopolitik risklerin, taraflardan gelen açıklamalarla artmaya devam ettiğini ifade etti.

İran'ın, ABD'ye kesinlikle askeri karşılık verileceğini, ABD'nin  herhangi bir girişimde bulunması durumunda ise İsrail'in hedef alınacağını açıklanması sonrası, nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini de askıya alması  dikkati çekti.

ABD-İran geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan  gelen açıklamalar da riskleri artıran etkenlerden biri oldu. Irak'ın yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için yasal adımları ve prosedürleri hazırlama  aşamasında olduğu belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump da İran ve Irak'ı  tehdit etmeye devam etti.

Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise  ABD'de açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek  konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:05111.897
Değişim :  -1,57% |  -1.786,71
Açılış :  112.532  
Önceki Kapanış :  113.684  
En Yüksek
112.973 En Düşük
111.612
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 5,75 7.763.020 % 12,97  
ALGYO 92,55 106.133.546 % 9,01  
SONME 5,25 14.986.755 % 7,80  
MEMSA 0,34 242.555 % 6,25  
TIRE 4,67 78.893.550 % 4,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8275 7,8668 % 0,52  
Frank 6,1402 6,1772 % 0,32  
Riyal 1,5879 1,5959 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.577 27,45  
Altın Gr. 303 303 5,40  
Cumhuriyet 2.009 2.040 32,00  
Tam 2.001 2.050 32,56  
Yarım 967 992 15,76  
Çeyrek 485 496 7,87  
Gümüş.Ons 18,36 18,40 0,35  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,06  
B. Petrol 69,75 69,75 1,15  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru