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Borsa günün ilk yarısında geriledi

17.01.2020 13:14

Son güncelleme : 17.01.2020 13:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azalışla 120.692,66 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 308,18 puan azalarak 120.692,66 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde  0,75 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile orman kağıt, basım oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt  dışında ise ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 9,26 11.959.047 % 16,77  
GSDDE 3,46 14.491.561 % 16,11  
BNTAS 3,83 265.352.933 % 15,02  
GEDIK 8,13 11.118.176 % 14,99  
ISBTR 47.999,00 935.991 % 14,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6390 7,6773 % 0,06  
Frank 6,0523 6,0888 % 0,11  
Riyal 1,5595 1,5673 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.555 1,42  
Altın Gr. 294 294 1,12  
Cumhuriyet 1.942 1.972 6,00  
Tam 1.935 1.984 7,73  
Yarım 935 959 3,74  
Çeyrek 469 480 1,87  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,09  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,03  
B. Petrol 64,80 64,80 0,18  
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