Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azalışla 120.692,66 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
17.01.2020 13:14
Son güncelleme : 17.01.2020 13:14
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 308,18 puan azalarak 120.692,66 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,75 ile metal
eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile orman kağıt, basım oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.
12:59120.692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -309,10
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
12:595,8714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0145
|Açılış
|: 5,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8761
En Düşük
5,8463
12:596,5321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
12:59293,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,94
|Açılış
|: 293,56
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,84
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,26
|11.959.047
|% 16,77
|
|GSDDE
|3,46
|14.491.561
|% 16,11
|
|BNTAS
|3,83
|265.352.933
|% 15,02
|
|GEDIK
|8,13
|11.118.176
|% 14,99
|
|ISBTR
|47.999,00
|935.991
|% 14,08
|
|BALAT
|2,97
|331.081
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|259.487
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|127.429
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|192.840
|% -9,52
|
|BURVA
|16,51
|522.328
|% -8,28
|
|THYAO
|14,95
|1.093.479.834
|% -0,66
|
|KRDMD
|2,97
|420.134.967
|% -1,33
|
|PETKM
|4,00
|316.245.487
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,45
|287.263.950
|% -2,84
|
|BNTAS
|3,83
|265.352.933
|% 15,02
|
|KRDMD
|2,97
|420.134.967
|% -1,33
|
|EKGYO
|1,63
|198.604.973
|% -1,21
|
|ISGYO
|1,85
|175.767.700
|% 3,93
|
|PETKM
|4,00
|316.245.487
|% -0,25
|
|ODAS
|2,53
|192.377.965
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6390
|7,6773
|% 0,06
|
|Frank
|6,0523
|6,0888
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5595
|1,5673
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,42
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,12
|
|Cumhuriyet
|1.942
|1.972
|6,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|7,73
|
|Yarım
|935
|959
|3,74
|
|Çeyrek
|469
|480
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,03
|
|B. Petrol
|64,80
|64,80
|0,18
|