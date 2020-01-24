Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 azalışla 121.421,61 puana geriledi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
24.01.2020 13:18
Son güncelleme : 24.01.2020 13:18
AA
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.118,62 puan azalarak 121.421,61 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,10 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'da devam eden yargılama süreci ve Çin'deki koronavirüsüne ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.
13:01121.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -1.109,98
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
121.397
13:015,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9483
En Düşük
5,9236
13:016,5658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
13:01298,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,40
|Açılış
|: 298,64
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,70
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,04
|194.304.082
|% 17,24
|
|KFEIN
|14,11
|96.044.875
|% 15,56
|
|SAMAT
|2,51
|2.727.682
|% 14,61
|
|ESCOM
|2,82
|22.441.900
|% 12,80
|
|HATEK
|8,24
|10.261.542
|% 12,11
|
|QNBFL
|146,90
|8.080
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|367.011
|% -14,94
|
|PEKGY
|3,04
|17.687.575
|% -6,17
|
|CEOEM
|8,45
|12.705.391
|% -4,84
|
|DOKTA
|59,90
|66.083
|% -3,39
|
|KRDMD
|2,97
|373.230.303
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,74
|296.525.334
|% 1,25
|
|GARAN
|11,93
|263.097.126
|% -1,08
|
|ISFIN
|4,40
|142.813.327
|% -0,45
|
|ASELS
|22,84
|131.299.946
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|373.230.303
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,04
|194.520.331
|% 17,24
|
|ADESE
|2,37
|242.069.915
|% 2,60
|
|PETKM
|4,04
|347.155.241
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|134.437.040
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7617
|7,8007
|% -0,05
|
|Frank
|6,1016
|6,1383
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5805
|1,5884
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.563
|0,11
|
|Altın Gr.
|298
|298
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|6,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,66
|
|Yarım
|949
|974
|2,74
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|62,02
|62,02
|-0,02
|